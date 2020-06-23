Son dakika haberleri! Malatya'da asayiş uygulaması

Son dakika haberi... Malatya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ile faturasız ve irsaliye belgesi olmayan tütün ele geçirildi.

23.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:17
Malatya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ile faturasız ve irsaliye belgesi olmayan tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre,Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenerek, durdurulan bir araçta yapılan armada kıyılmış vaziyette poşetler içerisinde toplam 456 kilogram faturasız ve irsaliye belgesi olmayan tütün ele geçirildi.
Öte yardan Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince iş yeri kurşunlama, genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürülmesi olaylarına karşına 2 şüpheli yakalandı.
Araçta arama yapan ekipler, ruhsatsız bir av tüfeği ile 17 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Son dakika haberleri! Malatya’da asayiş uygulaması

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Güncel, Haber

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