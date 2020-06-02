Son dakika haberleri! MALTEPE'DE EV ARKADAŞINI ÖLDÜREN TÜRKMENİSTANLI POLİSE TESLİM OLDU

Gelen son dakika haberlerine göre MALTEPE'de Türkmenistan uyruklu bir kişi, yine Türkmenistan uyruklu olan ev arkadaşını öldürdükten sonra polis merkezine gidip teslim oldu.

02.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:15
MALTEPE'de Türkmenistan uyruklu bir kişi, yine Türkmenistan uyruklu olan ev arkadaşını öldürdükten sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olay saat 09.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Orta Yol Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Türkmenistanlı bir kişi yine kendisi gibi Türkmen olan ev arkadaşı Dovletmyrat Ballarov'u darp ederek öldürdü. Şüpheli daha sonra Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polis ekipleri olayın yaşandığı binaya gelerek çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtı. Ardından ekipler içeride bir kişinin yerde yattığını gördü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonunda yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmaların ve savcının incelemesinin ardından hayatını kaybeden Türkmen Dovletmyrat Ballarov'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yan binada oturan bir kişi, yabancı uyruklu kişileri tanımadığını ama sabah erken saatlerde bağrışmalar yaşandığını duyduğunu söyledi.
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Son dakika haberleri! MALTEPE’DE EV ARKADAŞINI ÖLDÜREN TÜRKMENİSTANLI POLİSE TESLİM OLDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkmenistan, Maltepe, Polis, Güncel, Haber

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