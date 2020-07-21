Son dakika haberleri: MANİSA Tarihi çınar ağacı devrildi, 3 otomobil ve 1 evin duvarı hasar gördü

Tarihi çınar ağacı devrildi, 3 otomobil ve 1 evin duvarı hasar gördü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, tarihi çınar ağacının kırılan dalı park halindeki 3 otomobil ile 1 evin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu. Şehit Polis Mehmet Bilir Parkı'ndaki ağacın dalının kırıldığı sırada parkta, şans eseri kimsenin olmaması olası bir yaralanma ve can kaybını önlediği bildirildi.

Şeyh İsa mahallesindeki Şehit Polis Mehmet Bilir Parkı'ndaki 650 yıllık olduğu tescilli çınar ağacının üç ana dalından 1.5 metre çapındaki biri bugün saat 11.30 sıralarında, ortadan kırıldı. 6 yetişkinin el ele tutuşup güçlükle kucaklayabildiği ağacın, kırılan dalı parkın yanındaki 72 Sokak'ta park halinde olan 35 RCL 20, 45 YS 575 ve 45 Y 8690 plakalı otomobiller ile bir evin duvarı üzerine düşüp, büyük oranda maddi hasara neden oldu. Ağacını kırılan dalı nedeniyle 72 Sokak trafiğe kapandı. Araç trafiği diğer sokaklara yönlendirildi. Polis ve zabıta ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, elektrik dağıtım şirketi görevlileri de bölgedeki elektriği tedbir amacıyla kesti. Belediye ekipleri, motorlu testere ile ağacın kırılan dalını parçalara ayırdı. Ardından kepçe yardımıyla kesilen dallar kamyona yüklenerek kaldırılırken, yol 3 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Parkta, olay sırasında kimsenin olmamasının olası bir yaralanma ve can kaybını önlediği bildirildi.