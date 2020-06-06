Son dakika haberleri | Memleketlerine giderken kazada ölen çift toprağa verildi

Son dakika haberi: Memleketlerine giderken kazada ölen çift toprağa verildiMEMLEKETLERİ Trabzon'a giderken Giresun'da trafik kazasında yaşamlarını kaybeden Kemal ve Ayşe Demirci çifti Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

06.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:01
Memleketlerine giderken kazada ölen çift toprağa verildi
MEMLEKETLERİ Trabzon'a giderken Giresun'da trafik kazasında yaşamlarını kaybeden Kemal ve Ayşe Demirci çifti Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.
Dün, Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın, lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a çarpması sonucu Kemal ve Ayşe Demirci yaşamlarını kaybetti. Memleketleri Trabzon'a giderken kazada yaşamlarını kaybeden Demirci çiftinin cenazeleri Sakarya'nın Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Demirci çiftinin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Son dakika haberleri | Memleketlerine giderken kazada ölen çift toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya, Giresun, Trabzon, Akyazı, Güncel, Haber

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