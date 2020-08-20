Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Gökhan Us, kentte mesire yerleri, tabiat parkı ve milli park sınırları dışındaki ormanlık alanlarda ateş yakmanın yasaklandığını belirtti.

Us, Orman işletme Müdürlüğü toplantı salonunda yaptığı bilgilendirmede, Afyonkarahisar Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunun son günlerde ülke genelinde insan eli ile çıkan orman yangınlarının artması dolayısıyla toplantı yaptıklarını söyledi.

Yapılan toplantıda alınan kararları paylaşan Us, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'daki mesire yerlerinde 1 Ekim 2020'ye kadar 09.00-20.00 saatleri arasında ateş yakmak serbest bırakılarak, Afyonkarahisar'da kalan diğer ormanlık alanlarda ve ormanlık alanlara 4 kilometre mesafede ateş yakılması yasaklanmıştır. Ayrıca Erkmen-Çakırköy arasında bulunan Zafer Bal Ormanı ve bu bölgedeki orman alanlarına girişler yasaklanmış olup, mesire yerleri, tabiat parkı ve milli park sınırları dışındaki orman alanlarında ateş yakmak yasaklanmıştır."