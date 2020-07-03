Son dakika haberleri | Midyat Emniyet Müdürlüğünde yangın tatbikatı

Son dakika 3. sayfa haberi: Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat itfaiye amirliği ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personele yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri | Midyat Emniyet Müdürlüğünde yangın tatbikatı
03.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:38
Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat itfaiye amirliği ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personele yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Görevli itfaiye ekipleri, can sağlığı ve güvenliği için kıyafetlerini giyerek, güvenlik tedbirleri çerçevesinde Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekiplerine yangından korunma, sıvı ve katı yangınlara müdahale etmeyi amaçlayan tatbikat düzenledi. Tatbikatta kontrollü olarak çıkarılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından verilen bilgiler ışığında söndürüldü. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Mardin, Midyat, 3. Sayfa, Haber
Haberler››3. Sayfa››Son dakika haberleri | Midyat Emniyet Müdürlüğünde yangın tatbikatı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:47: Balkondan düşerek ölen 3 yaşındaki Esila'nın cenazesi toprağa verildi - Haberler 17:46: Rusya'da Anayasa değişikliği 4 Temmuz'da yürürlüğe girecek - Haberler 17:44: Kadın örgütleri Hafize Kurban için bir araya geldi - Haberler 17:42: Patlama çevre köylerdeki evlerde bile hasar oluşturdu - Haberler 17:39: Son dakika haberleri: Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından yeni komisyon kuruldu - Haberler 17:32: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı 17:29: Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı 17:14: Meclis'te ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı - Haberler 16:51: Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı adaylık başvurusu yapıldı - Haberler 13:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı