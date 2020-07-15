Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Üçköprü Mahallesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ayvacık yolu istikametinde seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü Ömer A.(19), yolun karşısına geçmekte olan Kadriye A.'ya(39) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Kadriye A. ve motosiklet sürücüsü Ömer A. yaralandı. Yaralılar, 112 acil ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN