Son dakika haberleri... Mudurnu’da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan istikametine seyreden Feride Çevik Rodop yönetimindeki 26 RH 122 plakalı otomobil Mudurnu Kavşağında karşı istikamette seyreden Alican Saraçoğlu yönetimindeki 06 BBY 33 plakalı tır ile çarpıştı. Kaza anında tırın arkasında bulunan Eyüp Atılgan yönetimindeki 54 HY 974 plakalı tavuk kamyonu ise kaza yapan tıra çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında tır, kamyon ve otomobil sürücüsüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Sümeyye, Coşkun Taha ve Şennur Çevik ile Seda Ekici yaralandı.

Kazada araçları içinde sıkışan kamyon ve tır sürücüleri, sıkıştıkları yerden olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar, olay yerine Mudurnu, Göynük ve Taşkesti'den sevk edilen ambulanslarla önce Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisine daha sonra da Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen trafik kazası nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanan Nallıhan yolu, ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ve kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı.