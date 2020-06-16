Son dakika haberleri: MUĞLA Köpek hırsızlığı kamerada

Son dakika haberi: Köpek hırsızlığı kameradaMUĞLA'da bir evin bahçesinde bulunan fino cinsi 'Tarçın' adlı köpek çalınırken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

16.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:56
Köpek hırsızlığı kamerada
MUĞLA'da bir evin bahçesinde bulunan fino cinsi 'Tarçın' adlı köpek çalınırken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.
Menteşe ilçesinde pazarcılık yapan Ummuhan Döğerli (61), akşamüzeri evine gittiğinde köpeğinin olmadığını fark etti. Döğerli, tüm aramalara rağmen köpeği bulamayınca 1 hafta önce evine taktırdığı güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde, evin önünden otomobil ile geçen bir kişi sevimli hayvanı görüyor. Daha sonra kimliğinin C.E. olduğu belirlenen zanlı, bu defa köpeği sevecekmiş gibi yanına çağırıyor. Direksiyondan inmeden yanına kadar gelen köpeği alan zanlı, evin önünden uzaklaşıyor. İzlediği görüntülerin ardından şaşkınlık yaşayan Ummuhan Döğerli, jandarma karakolunda giderek şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izlediği görüntülerden yola çıkarak zanlının kimliğini belirledi. Son dakika haberleri: MUĞLA Köpek hırsızlığı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Menteşe, Güncel, Haber

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