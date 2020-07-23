Son dakika haberleri! MUĞLA Ukraynalı iki turist 6 saatte kurtarıldı

Ukraynalı iki turist 6 saatte kurtarıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki kayalıklardan 100 metrelik uçuruma düşerek yaralanan 2 Ukraynalı turist yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Ukrayna'dan tatil için Fethiye'ye gelen Olha Shylo (24) ile Orest Holubets (25), dün saat 16.00 sıralarında, Kelebekler Vadisi'ne yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kayalıklardan yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşen iki Ukraynalı turist yaralandı. Shylo'nun cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'den yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye halatlarla kurtarma istasyonu kurdu. Düştükleri yerden yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarılan iki yaralı, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan iki turistin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.