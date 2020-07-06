Son dakika haberleri: NEVŞEHİR Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı yeniden başladı

Son dakika haberleri... Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı yeniden başladıTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı.

06.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:21
Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı yeniden başladı
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı. Avanos'taki Zelve Açık Hava Müzesi girişinde bulunan 4 kaçak yapı, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nce, Kapadokya bölgesinde belirlenen kaçak yapıların yıkımına geçen yıl 15 Şubat'ta başlandı. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme ve araştırmalar sonrasında, bugüne kadar Nevşehir'in Uçhisar ve Göreme beldelerinde 90, Ürgüp ilçesi ile ilçeye bağlı Ortahisar beldesinde 54, Avanos ilçesi ile ilçeye bağlı Çavuşin köyünde 46 ve kentsel sit alanına giren merkezlerde de 8 olmak üzere toplam 198 kaçak yapı yıkıldı. Kasım ayından bu yana ara verilen yıkım çalışmaları, bugün yeniden başlatıldı. Avanos'ta bulunan Zelve Açık Hava Müzesi girişindeki 4 kaçak yapı Avanos Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.
Kaçak yapıların belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Son dakika haberleri: NEVŞEHİR Kapadokya’da kaçak yapıların yıkımı yeniden başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kapadokya, Nevşehir, Avanos, Güncel, Haber
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