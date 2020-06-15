Son dakika haberleri... Öğretmenler görme ve işitme engelliler için sensörlü baston üretti

Gelen son dakika haberine göre Muş'ta, Özel Bilim ve Teknik Koleji öğretmenleri, görme ve işitme engellilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) sürecinde sosyal mesafelerini korumalarını sağlamak amacıyla sensörlü ve titreşimli baston üretti.

15.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:53
Muş'ta, Özel Bilim ve Teknik Koleji öğretmenleri, görme ve işitme engellilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) sürecinde sosyal mesafelerini korumalarını sağlamak amacıyla sensörlü ve titreşimli baston üretti.
Okul Müdürü Özcan Yurtdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda görevli 3 öğretmenle birlikte pandemi sürecinde, görme ve işitme engellilerin sosyal mesafelerini koruyabilmelerini, herhangi bir engele çarpmadan daha rahat yürüyebilmelerini sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.
Bu kapsamda sansürlü ve titreşimli baston tasarladıklarını belirten Yurtdaş, şöyle konuştu:
"Yaptığımız üretimde vatandaşlarımız 50-60 santimetrelik bir mesafede engelle karşılaştığında uyarılıp, engele çarpmadan ortamdan uzaklaşabilmektedir. Şu anda ilk üretimine başladık. Talep olduğu takdirde öğrencilerimizin eğitime başlamasıyla günde ortalama 50-60 baston üretim imkanımız olacak. Park sensörü üzerine kurulduğu için şu anda maliyeti yüksek ancak seri üretim yapılması durumunda maliyeti düşecek."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son dakika haberleri... Öğretmenler görme ve işitme engelliler için sensörlü baston üretti

Kaynak: AA

Etiketler: Muş, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
AB’den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Haber
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
İstanbul’un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe Haber
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Hatay Belediyesi’nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Son Dakika: İstanbul’da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Haber
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri... Öğretmenler görme ve işitme engelliler için sensörlü baston üretti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:19: Eskişehir'de sağanak; yollar göle döndü, araç mahsur kaldı - Haber 18:19: Son dakika haberleri... İnegöl'de yüksekten düşen işçi yaralandı - Haber 18:19: Adıyaman'da gösteri ve yürüyüşler ile kente giriş çıkışlar 15 gün sınırlandırıldı - Haber 18:19: Samsun'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu - Haber 18:18: Çamura saplanan aracı itfaiye kurtardı - Haber 17:34: İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı - Haber 17:06: Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı - Haber 16:57: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir - Haber 15:14: AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip - Ekonomi