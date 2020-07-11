Son dakika haberleri! Ölüme terk edilen eşek kurtarıldı

Ölüme terk edilen eşek kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir köprünün altına bağlanan ve terk edilen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Kozan- İmamoğlu yolu üzerindeki Tırmıl Köprüsü altına iple bağlı halde bir eşek olduğunu görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, eşeği, bağlı olduğu ipleri keserek kurtardı. Eşeğin, ayaklarından yaralı olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri, eşeğin tedavisi için veteriner hekime haber verdi. Bu sırada ipten kurtulan eşek, kaçarak uzaklaştı.