Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) gübre ve kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Döşemealtı ilçesinde bulunan OSB'deki fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine OSB ile Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiyeci tarafından müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada, patlama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri alındığı da görüldü.