Son dakika haberleri: OSMANİYE BACAĞI KIRIK KEDİ, 15 DAKİKA SÜREN OPERASYONLA TEDAVİ EDİLDİ

OSMANİYE'de, ev hanımı Emine Akyıldız tarafından bulunan yaralı ve ayağı kırık yavru kedi, HAYTAP'ta yapılan 15 dakikalık operasyonla sağlığına kavuştu.

Fakıuşağı Mahallesi'nde acı içerisinde topallayarak yürümeye çalışan kediyi gören ev hanımı Emine Akyıldız, bu duruma duyarsız kalmadı. Sahipsiz kediyi bulunduğu yerden alıp, özel veteriner kliniğini telefon ile arayan Akyıldız, tedavi masraflarının bütçesinin çok üzerinde olduğunu öğrendi. Bunun üzerine internetten HAYTAP Tedavi Sistemi'ne ulaşıp, yetkililerle görüşen Akyıldız, Karakız Görüntüleme Merkezi'ne götürdüğü yaralı kedinin ücretsiz tedavisini yaptırdı. 15 dakika gibi kısa sürede kırık tedavisi uygulanan kedi, sağlığına kavuşup, ayağının üzerine basarak yürümeye başladı.

'HAYTAP'A ULAŞTIK'

Yavru kediyi kaldığı apartmanın önünde bulduğunu söyleyen Akyıldız, "Ev kedisine benziyor, evden kaçmış sanırım. Yaralı olduğu için sahip çıktık. Veteriner hekimleri aradık, tedavisi için bizim ödeyememeğimiz bir ücret çıkartıldı. Bunun üzerine internetten HAYTAP'a ulaştık. Güzel bir şekilde ilgilendiler, bizi reddetmediler. Lütfen herkes elinden geldiği kadar HAYTAP'a destek versin ve sokaktaki canlıları korumaya dikkat etsinler" dedi.

Akyıldız, tedavi süresi içerisinde kendi evinde bakımlarını sürdürdüğü kediyi, eski sağlığına kavuşması sonrasında sahiplendirmek istediğini de sözlerine ekledi.

'HAYTAP SAYESİNDE YENİ ADIMLAR ATACAK'

Operasyonu gerçekleştiren HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise 10 aylık olduğu tahmin edilen erkek kedinin bacağında kırık şüphesiyle kendilerine getirildiğini belirterek, "Kedimizin tedavisini 15 dakika gibi kısa bir sürede tamamladık. Tibianın alt extremitede tarsal kemiklerle yaptığı eklemdeki boyun kısmında kırık oluşturduğu açık yaradan görünüyordu. Operasyonda İntrameduller pin uygulaması ile kemik uçlarını karşılıklı birbirine sabitlendik. İyi olacağını ümit ediyoruz. HAYTAP sayesinde yeni adımlar atacak ve eski coşkusuyla doğada koşmaya devam eder" diye konuştu.