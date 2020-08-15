Son dakika haberleri: Otomobilde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri: Uşak'ta arkadaşını otomobili içinde bıçaklayarak öldüren zanlı, tutuklandı.
15.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:38
Uşak'ta arkadaşını otomobili içinde bıçaklayarak öldüren zanlı, tutuklandı.
Tartıştığı Alaattin Gündüz'ü bıçakla öldürdükten sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan Ayhan Boral, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sarayaltı Mahallesi'nde çarşamba günü, otomobilinde tartıştığı Ayhan Boral tarafından bıçaklanan Alaattin Gündüz, olay yerinde ölmüş, kaçan şüpheli dün Elmalıdere Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Kaynak: AA