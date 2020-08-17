Son dakika haberleri... Rusya’da üç otomobil birbirine girdi 5 ölü, 4 yaralı

Rusya'da üç otomobil birbirine girdi 5 ölü, 4 yaralı

Rusya, (DHA)- Rusya'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Rusya İçişleri Bakanlığı, kazaya karışan araçların yabancı plakalı olduğunu duyurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Oryol bölgesinde meydana gelen kazada, yabancı plakalı olduğu ifade edilen üç otomobil birbirine girdi. Kazada, 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin polis tarafından soruşturma başlatıldı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, kaza sonrası iki aracın tamamen hurdaya döndüğü, diğer bir aracın ise ön kısmının ağır hasarlı olduğu görüldü.