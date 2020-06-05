Son dakika haberleri | Samsun'da cuma namazı sosyal mesafeli kılındı

Bir son dakika haberine göre Samsun'da cuma namazı sosyal mesafeli kılındıSAMSUN'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazlarını, açık alanlarda sosyal mesafe kuralına uyarak kıldı.

05.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:40
Samsun'da cuma namazı sosyal mesafeli kılındı
SAMSUN'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazlarını, açık alanlarda sosyal mesafe kuralına uyarak kıldı.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, geçen hafta cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaate açıldı. Bu kapsamda 81 ilde belirlenen camilerde, cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınmaya başlandı. Samsun'da da normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanarak, 2'nci cuma namazı kılındı. Vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde seccadelerini serip, ibadetlerini yaptı.
Kentte kalabalık cemaat cami çevresindeki sokakları doldurdu.
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Son dakika haberleri | Samsun’da cuma namazı sosyal mesafeli kılındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Samsun, Güncel, Haber

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