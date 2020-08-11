Son dakika haberleri! Sivas’ta polisten koronavirüs denetimi

Sivas'ta polisten koronavirüs denetimi

SİVAS'ta polis ekipleri koronavirüs genelgesi kapsamında denetimlerde bulundu. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında polis ekipleri internet kafelerde ve park ile bahçelerde koronavirüs denetimi yaptı. Ekipler maske takmayan, maskesini kurallara uygun olarak kullanmayan vatandaşları uyardı. Vatandaşların maskelerini ceplerinde veya çantalarında taşıması dikkat çekerken, polis ekipleri maskelerin kurallara uygun takılması gerektiğini söyleyerek virüse karşı dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirmeler yaptı. Park ve bahçelerde de denetim yapan polis ekipleri maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uyulması çağrısı yaptı.