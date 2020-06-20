Son dakika haberleri | SPOR Ahmet Nur Çebi: Çok daha iyi bir oyun bekliyorduk, istediğimi alamadım

Son dakika habere göre SPOR Ahmet Nur Çebi: Çok daha iyi bir oyun bekliyorduk, istediğimi alamadımDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 5-1 kazandıkları Denizlispor maçının ardından "Elimizdeki takımla çok daha iyi bir oyun bekliyorduk. İstediğimi alamadım. Daha iyi olması lazım.

20.06.2020 23:38 | Son Güncelleme: 21.06.2020 00:21
SPOR Ahmet Nur Çebi: Çok daha iyi bir oyun bekliyorduk, istediğimi alamadım
Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 5-1 kazandıkları Denizlispor maçının ardından "Elimizdeki takımla çok daha iyi bir oyun bekliyorduk. İstediğimi alamadım. Daha iyi olması lazım. Çok daha rahat bir maç oynamamız gerekiyordu" dedi.
Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için sevinçli olduklarını ancak daha iyi bir oyun beklediklerini belirten Çebi, "Elimizdeki takımla çok daha iyi bir oyun bekliyorduk. Çok gollü ve bizi rahatlatan bir maç oynadığımız doğru. Temenni ederdim ki oyun düzeyi yüksek bir maç olsun. Çünkü Beşiktaş'ın her zaman için bunu becerebilecek bir takımı olacaktır. Biz gelecek sezon da çok değişik bir kadro yapmayı düşünüyoruz. Altyapıdan, 'scout'larımızın bulduğu gençlerden ve yabancılardan oluşan bir kadro düşünüyoruz. Bu kadronun da seneye şampiyonluğa oynayacağını söylemek istiyorum. Bağış kampanyamız var. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Kampanyadan ümitliyim. İyi gidiyor. İşin sonucu önemli, iyi giderken birden frene basarsak istediğimizi alamayabiliriz" ifadelerini kullandı.
"ÇOK DAHA RAHAT BİR MAÇ OYNAMAMIZ GEREKİYORDU"
Farklı bir galibiyete rağmen daha rahat bir oyun sergilemeleri gerektiğini ifade eden Çebi, "Belki seyirci, taraftar yok. İstediğimi alamadım. Daha iyi olması lazım. Çok daha rahat bir maç oynamamız gerekiyordu. Gol atmanız önemli değil. Mühim olan sahada taktik ve teknik olarak daha futbolcularınızın güçlü olduğu ve atak yaptığı bir düzen olsa iyi olurdu. 3 golden sonrasında Denizlispor'un demoralize olması sonucu bir üstünlüğümüz oldu" diye konuştu. Son dakika haberleri | SPOR Ahmet Nur Çebi: Çok daha iyi bir oyun bekliyorduk, istediğimi alamadım

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Nur Çebi, Denizlispor, Beşiktaş, Güncel, Haber

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