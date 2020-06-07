Son dakika haberleri | SPOR İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre SPOR İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyorVIDEO YOKKONYA,(DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

07.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:10
SPOR İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor
VIDEO YOK
KONYA,(DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovic, Rogerio Thuram takımdan ayrı, Farouk Miya ise ilk bölümde takımla birlikte, daha sonra ise bireysel olarak çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 ile devam etti. Antrenman taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son dakika haberleri | SPOR İttifak Holding Konyaspor’da çalışmalar sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İttifak Holding, Gençlerbirliği, Konyaspor, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz’ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Haber
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
’Koronavirüs aşısı yaptıracağım’ diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Bakan Koca’yı uyutmayan kare! Gece 03.43’te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı Haber
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Twitter’ın ardından Facebook’ta Trump’ın paylaşımlarını gözden geçirecek Haber
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri | SPOR İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:06: Davullu zurnalı asker uğurlamasında koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı - Haber 14:02: Son dakika haberleri... Hat projelerini kontrol için Anadolu'yu dolaşıyor - Haber 14:02: Son dakika haberleri | İspanya'da "George Floyd" gösterisi - Haber 14:01: Konya'da tedavisi tamamlanan iki şahin doğaya salındı - Haber 14:01: Denizli'de iki aile arasında kavga: 1 yaralı - Haber 12:31: Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı - Magazin 10:01: Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar - Haber 08:18: KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz - Haber 02:10: Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı - Magazin