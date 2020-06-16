Son dakika haberleri! SPOR Konyaspor'da Sivas maçı hazırlıkları başladı

Son dakika güncel haberi: Konyaspor'da Sivas maçı hazırlıkları başladıTolga YANIK/KONYA, (DHA) - İTTİFAK Holding Konyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

16.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:27
Konyaspor'da Sivas maçı hazırlıkları başladı
Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - İTTİFAK Holding Konyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlılarda, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Paolo Hurtado'nun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan İttifak Holding Konyaspor, bir günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, 5'e 2 ile devam etti. Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular koşu ve açma-germe hareketleri ile antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular yarı sahada çift kale ile antrenmanı sonlandırdı.
PAOLO HURTADO'DAN KÖTÜ HABER
Bu arada, Konyaspor'dan yapılan açıklamada, Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan orta saha Paolo Hurtado'nun yapılan muayene ve tetkiklerinde sol üst arka adalesinde kısmi kas zorlanması ve ödem tespit edildiği bildirildi. 29 yaşındaki Perulu oyuncunun öngörülen rehabilitasyon süresinin 3 hafta olduğu belirtildi. Son dakika haberleri! SPOR Konyaspor’da Sivas maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: İttifak Holding, Konyaspor, Sivas, Güncel, Haber

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