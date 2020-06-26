Son dakika haberleri | Talas'ta okullar YKS'ye hazır

Bir son dakika haberine göre Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Talas'ta sınava girilecek okullar, Talas Belediyesi tarafından hazır hale getirildi.

Son dakika haberleri | Talas'ta okullar YKS'ye hazır
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Talas'ta sınava girilecek okullar, Talas Belediyesi tarafından hazır hale getirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Talas'ta da 27-28 Haziran'da yapılacak YKS'den önce Talas Belediyesi, sınava ev sahipliği yapacak okullarda temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaparak öğrencilerin en sağlıklı şartlarda sınava girmesine imkan sağladı.

Talas Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 Haziran'da MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve 20 Haziran'da Liselere Giriş Sınavı öncesi gerçekleştirdiği çalışmalara ilave olarak YKS öncesinde de okul bahçeleri, koridorlar, sınıflar ve tuvaletlerde önce temizlik, sonra hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da bir mesaj yayımlayarak sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Başkan Yalçın, sınavların temiz, hijyenik ve sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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