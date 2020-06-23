Son dakika haberleri: Tekirdağ Saray'da 1 mahalle, karantinaya alındı

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ Saray'da 1 mahalle, karantinaya alındıTEKİRDAĞ Valiliği, Saray ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldığını açıkladı.

23.06.2020 20:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:03
Tekirdağ Saray'da 1 mahalle, karantinaya alındı
TEKİRDAĞ Valiliği, Saray ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldığını açıkladı.
Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplandığı belirtildi. Saray'ın Yuvalı Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantina uygulaması başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi
İlimiz Saray ilçesi Yuvalı Mahallesinde Covid-19 vakaları İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tespit edilmiş olup bu vakaların diğer mahallelere bulaşını engellemek, salgının yayılım hızını düşürmek, mahalle ve ilçe toplum sağlığını korumak maksadı ile toplam 60 hane ve 331 nüfustan oluşan mahalleyi 24.06.2020 tarihi itibarı ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına mahallenin giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, mahalle içinden geçen ana yolun, köy içi girişine ve transit geçişe kapatılmasına, mahalleli olup dışarda çalışanların işyerlerinden izinli sayılmalarına, işyerlerine tebliğine, 20-65 yaş arası çiftçilerin zorunlu zirai faaliyetlerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde sürdürmelerine, acil sağlık hizmetlerinin İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonun ile karşılanmasına, tüm temel ihtiyaçlarının ikinci bir emre kadar 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27 ve 72'nci maddeleri gereğince kaymakamlık bünyesinde bulunan Vefa Destek Grupları tarafından karşılanmasına, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; işbu kararlar oy birliği ile alınmıştır.
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Son dakika haberleri: Tekirdağ Saray’da 1 mahalle, karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ Saray, Aziz Yıldırım, Koronavirüs, Tekirdağ, Güncel, Haber

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