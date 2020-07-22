Son dakika haberleri... TOKAT EN ESKİSİ 500 YILLIK 100 HUKUK BELGESİNİ BÜROSUNDA SERGİLİYOR

TOKAT'ın Zile ilçesinde avukatlık yapan Murat Kurnaz(50), merak üzerine toplamaya başladığı en eskisi 500 yıllık olan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait 100 hukuk belgesini, restore ettirerek hukuk bürosuna dönüştürdüğü tarihi konakta sergiliyor. Belgeler arasında 1700'lü yıllara ait bir evlilik sözleşmesi de yar alıyor.

Zile ilçesinde yaşayan 27 yıllık avukat Murat Kurnaz (50), merak üzerine eski tarihli hukuk belgelerin biriktirmeye başladı. Zamanla en eksisi yaklaşık 500 yıllık olan çeşitli 100 hukuk belgesini biriktirdi. Kurnaz, restore ettirerek hukuk bürosu olarak kullandığı 90 yıllık tarih konağın bir bölümünü müze haline getirerek biriktirdiği belgeleri sergilemeye başladı. Yurt dışından bile ziyaretçi alan konakta sergilenen Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait belgeler ilgi çekiyor.

Tarihi konağı aslına uygun olarak restore ettirdikleri söyleyen Murat Kurnaz, "Aslına uygun şekilde tarihi konağı restore ederek avukatlık bürosu haline getirdik. Genç yetişen bütün meslektaşlarımın öncelikle bir hukuk kültürüne sahip olmasını ümit ediyorum. Bu noktada bizim geçmişten kopuk bir hukuk düşüncesine sahip olmamız mümkün değil. Büyük bir imparatorluğun üzerinde filizlenen harika bir Cumhuriyet kurmuşuz ama bu bizi geçmişten koparmamalı. Ben bu mesleği yaparken daha önceki hukukçularımızın vermiş olduğu kararları merak ediyordum. Bu merakımı bilen arkadaşlarım eski hukuk metinleri hediye etmeye başladılar. Sonrasında bu iş bir tutkuya dönüştü. 100'ün üzerinde çok kaliteli hukuk metinleri elde etme şansım oldu" dedi.

'O DÖNEMİN DİLİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

17, 18 ve 19'uncu yüzyıllardaki Osmanlı hukukunun tahmin edilenin çok üzerinde ve gelişmiş olduğunu hayretle gördüğünü belirten Kurnaz, "Gerek metinlerin çok anlaşılır ve kısa şekilde kaleme alınması, gerekse kullanılan dilin zarif ve anlaşılır olması ve hepsinden çok beni etkileyen de o dönemde hukukçuların derin bir olgunluk ve tevazu içinde olduğunu verilen kararlardan anlayabiliyorsunuz. Bunlar beni çok etkiledi. Bir mahkeme kararının özellikle vatandaş üzerindeki tesiri bile bu günkünden çok farklı olduğu kanaatindeyim. O yüzden de elimden geldiğince biriktirmeye ve gelecek nesillere bu güzel mirası bırakmaya özen gösteriyorum. Yaşadığımız ilçe 4 bin yıllık bir tarihe sahip. Onlarca kültüre ev sahipliği yapmış bir yer. Büz yüzden de son dönemde turist vatandaşlarımızın hatta yurt dışından gelenlerin ilgi odağı olmaya başladı. Ofisteki faaliyetlerimiz devam ederken bir turist grubunu ofisimizde görebiliyoruz. Bu bizi kesinlikle rahatsız etmiyor. Gelen vatandaşlarımız bu belgeleri çok merak ediyorlar tabi ki. Osmanlıca oldukları için ben de bildiğim kadarıyla onları aydınlatmaya çalışıyorum. Özellikle metinlerin altındaki imzalar dikkatlerini çekiyor" dedi.

'RÜSUMLU KAĞITLARA YAZILMIŞ KARARLAR VAR'

Sergilenen belgelerde ilgi çekici mahkeme kararlarının olduğunu söylen Kurnaz, "1900 yılının başında rüsumlu kağıtlara çeşitli mahkeme kararları, alım satımlar, sözleşmeler yazılmış. 1700 yılların sonunda bir belge var ki, taraflar evlenirken birbirine çeşitli şartlar koşabilmiş. Bugün bile evlilik akdinin yapılmasında bu denli geniş bir şart hürriyeti yok. O dönemin insanı alınganlık göstermeden 2 taraf evlilikte murat ettikleri şeyleri, çekincelerini rahat bir şekilde sözleşmeyle yazabilmişler. Bana göre bu çok gelişmiş bir hukuk düşüncesi. O dönem kadılar evrakların altını çok tevazu şekilde imzalıyorlar. Dikkat ediyorum, 'el hakir, el fakir' diyerek kendilerini tasrif ediyorlar. Ne kadar zarif, ne kadar ince bir düşünce. Ortaklıkları teşrif eden belgeler var. Yine gayrimenkul alım satımlarını taraflar arasında belli şartlara kılan enteresan sözleşmeler var. Mahkeme çağrı kağıtlarını çok şık yazmışlar. Özellikle kamu malına çok sahip çıkılması çok hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.