Son dakika haberleri: Turgutlu Belediyesi ekipleri çalışmalarına ara vermiyor

Son dakika güncel haberi... Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Son dakika haberleri: Turgutlu Belediyesi ekipleri çalışmalarına ara vermiyor
22.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:25
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Turgutlu'nun birçok noktasında eş zamanlı olarak çalışmalar gerçekleştiren ekipler hazırlanan program doğrultusunda Mustafa Kemal Mahallesi ile Turgutlu Lisesinde çalışmalarını yürütüyorlar.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Mustafa Kemal Mahallesi Eker Sokak üzerinde vatandaşların kullanımları için yürüyüş yolu yapımını hayata geçiriyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan yürüyüş yoluyla Turgutlulular konforlu ve güvenilir bir şekilde yürüyüşlerini gerçekleştirebilme, sporlarını yapabilme imkanına sahip olacaklar.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise ilçedeki okulların boyama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu doğrultuda Turgutlu Lisesinin boyama çalışmaları ekiplerce sürdürülüyor.

Çalışmalar hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin farklı noktalarında yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hemşehrilerimizin rahatlıkla kullanabilmeleri için Mustafa Kemal Mahallemiz Eker Sokak'ta yürüyüş yolunu Turgutlu'muza kazandırıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise yeni eğitim öğrenim yılı için hazırlıklarına başlayarak okullarımızın boyama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Turgutlu'muz ve vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel, Haber

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