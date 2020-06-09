Son dakika haberleri... Türk Ulaşım Sen'den Bölge Müdürü Miçillioğlu'na ziyaret

Son dakika haberine göre Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Başkanı Baler FFidan ve şube yöneticileri, Ulaştırma 7. Bölge Müdürü M. Seyit Miçillioğlu'nu ziyaret etti.

Son dakika haberleri... Türk Ulaşım Sen'den Bölge Müdürü Miçillioğlu'na ziyaret
09.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:42
Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Başkanı Baler FFidan ve şube yöneticileri, Ulaştırma 7. Bölge Müdürü M. Seyit Miçillioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Fidan ile beraberindeki sendika yöneticileri, yerine taşınan Ulaştırma 7. Bölge Müdürlüğüne giderek Bölge Müdürü M. Seyit Miçillioğlu'nu mamamında ziyaret etti. Kurum personeli ile görüşen Fidan ve beraberindekiler, kurumun yeni yerinin hayırlı olmasını diledi. Çalışmalar hakkında istişare ve görüş alış verişinde bulunan Fidan,"Bu güzel hizmet binasının ilimize, çalışanlara ve Kurumumuza kazandırmak için büyük emek sarf ettiniz. Bu mücadeleniz ve başarılı çalışmalarınız nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Miçillioğlu ise, "Daha önce şehir merkezinde fiziki alanları çok kullanışlı olmayan bir ortamda çalışan UBAK 7.Bölge çalışanlarını kurumumuza yakışır bir yere taşımanın onurunu yaşıyoruz. Bakanlığımıza böyle bir hizmet binası kazandırmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Yeni hizmet binamıza taşınmamızda emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüşmenin ardından Fidan ve beraberindekiler yeni hizmet binasını gezerek, çalışanlarla sohbet etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Sendika, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi Haber
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022’de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Fatih Terim, ’Artık para için çalışmak istemiyorum’ sözleri nedeniyle Ryan Babel’i sildi Haber
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Haber
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç’ı engelledi Haber
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Erdoğan, Yıldırım’ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım’ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri... Türk Ulaşım Sen'den Bölge Müdürü Miçillioğlu'na ziyaret - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:57: Fas'ta OHAL süresi 1 ay daha uzatıldı - Haber 00:41: Danimarka'da sığınmacılara karşı sprey dağıtan siyasetçilerin "ırkçılık" cezası onandı - Haber 00:37: Son dakika haberi | Caddebostan sahilinde sosyal mesafe kuralı unutuldu - Haber 00:35: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 13 ölü, 2 kayıp - Haber 00:31: Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 427'ye yükseldi - Haber 23:21: Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi - Haber 23:13: Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler - Haber 22:00: Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı - Magazin 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi