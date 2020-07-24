Türkiye Cimnastik Federasyonu, Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan ve hiç eğitim görmeden sadece görüntülerini izlediği cimnastik hareketlerini yapması ile ilgi gören 10 yaşındaki Yeşim Münar'a milli takım forması ve çeşitli hediyeler gönderdi.

Çaybaşı köyünde yaşayan ve taşımalı eğitim kapsamında Servi Köyü İlkokulu 6. sınıfına geçen Yeşim Münar'ın yeteneğini AA'nın yaptığı haber üzerine gören federasyon yetkilileri, Yeşim Münar'a teslim edilmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen'e içerisinde milli takım forması, şort, ayakkabı ve çeşitli spor malzemeleri bulunan bir paket gönderdi.

Danayiyen, makamında ağırladığı Yeşim Münar'a Türkiye Cimnastik Federasyonunun gönderdiği paketi teslim etti.

Yeşim Münar'ı yayımlanan haberden tanıdıklarını ifade eden Danayiyen, "Yeşim'de Allah vergisi bir yetenek var. Hiç eğitim almamasına rağmen birçok kişinin yıllarca eğitim alarak yaptığı hareketleri, burada hocalarımızın da nezaretinde yaptı. İnşallah bu yeteneğini daha da geliştirir. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği devletin temsilcisi olarak vereceğiz." diye konuştu.

"Mili takıma gitmeden formasını giydim"

Hediye edilen milli takım formasını giyen Yeşim Münar, kendisine hediye gönderilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Başarılı olmak için elinden geleni yapacağını anlatan Yeşim Münar, "Milli takıma gitmeden milli takım forması giydim, çok mutlu oldum. Bana bu mutluluğu yaşatan Gençlik ve Spor Bakanımıza, Cimnastik Federasyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Makamdaki görüşmede Türkiye Cimnastik Federasyonu Bingöl İl Temsilcisi Muhammet Sait Özdemir ve Yeşim'in babası Mehmet Emin Münar da bulundu.

Yeşim Münar, daha sonra eğitmenler gözetiminde ilk kez cimnastik salonunda çalışma yapmanın heyecanını yaşadı.