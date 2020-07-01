Son dakika haberleri! Türkiye'den Irak'a yardım eli

Son dakika gelişmesine göre Irak Cumhuriyetine tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Son dakika haberleri! Türkiye'den Irak'a yardım eli
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:45
Irak Cumhuriyetine tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürürken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Korona virüs ile mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri daha önce birçok ülkeye gönderilmişti. Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri bu seferde Türkiye'nin güneyinde yer alan Irak Cumhuriyetine gönderildi. Yardım malzemeleri Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A-400M tipi askeri kargo uçağı'na yüklendi. Uçak daha sonra Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Irak Cumhuriyetine gönderilen yardım uçağının içerisinde maske, N95 maske, tulum, koruyucu siperlik, koruyucu gözlük ve yerli solunum cihazı bulunuyor.

"Ümitsizliğin ardında nice ümitler var"

Irak Cumhuriyetine gönderilen malzemelerin üzerindeki Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ve hemen altına iliştirilmiş olan, "Türkiye'den Irak halkına sevgilerle" notu ise dikkat çekti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Etimesgut, Türkiye, Irak, 3. Sayfa, Haber
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