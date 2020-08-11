Son dakika haberleri! Vali berber koltuğuna oturdu, koronavirüs denetimi yaptı

Vali berber koltuğuna oturdu, koronavirüs denetimi yaptı

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs denetimleri kapsamında maske denetimi yaptı. Denetim sırasında erkek berberine girip koltuğa oturan Vali Atik, berberin tek kullanımlık poşet havluyu defalarca kullandığını fark edince, kurallara uyması talimatını verdi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ile birlikte Meserret Sokak ve Lise Caddesi'nde koronavirüs denetimi yaptı. Protokol üyeleri maske takmayan vatandaşları uyardı, maskesi olmayanlara maske dağıttı. Denetim sırasında erkek berberine girip koltuğa oturan Vali Atik, sakal tıraşı olmak istediğini söyleyip, kurallara uyulup uyulmadığını sordu. Berberin getirdiği tek kullanımlık poşet havlunun defalarca kullanıldığını fark eden Vali Atik, poşeti derhal atmasını istedi. Vali Atik, daha önce kullanılan poşet havluyu tekrar kullanmaması gerektiğini konusunda berberi uyarıp, kurullara uyulmasını istedi. MASKE TAKMAYAN ÇOCUKTAN VALİYE ABİ SEN NECİYDİN

Vali Atik caddede denetim yaparken, maske takmayan bir çocuğu durdurup, yüzüne maske taktı. Maskesini düşürdüğünü söyleyen çocuk, Vali Atik'e Abi sen neciydin diye sordu. Bunun üzerine Vali Atik'in Neciye benziyorum diye karşılık vermesi üzerine çocuk, Devletten bir iş ama bilemedim diye cevap verdi. Sonra karşısındaki kişinin vali olduğunu öğrenen çocuk, şaşırdı. Vali Atik, Başkan Zolan ile daha sonra denetim sırasında parkta yatan Ramazan Işık'ın yanına gidip, sorunlarını öğrendi. Eşinden boşandığını ve evsiz kaldığını söyleyen Işık, Vali Atik'in talimatıyla Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne götürüldü.