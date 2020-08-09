Son dakika haberleri... Vali Dağlı'dan şehit polisin ailesine taziye

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, şüpheli bir aracı takibi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan ve bugün son yolculuğuna uğurlanan şehit polis memuru Adem Keskin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin baba evine giden Vali Dağlı Adem Keskin'in babası Yılmaz Keskin'e ve şehidin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Keskin'in nezdinde tüm şehitler adına Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından dua edildi. Ziyarete İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da eşlik etti. - SAMSUN