Son dakika haberleri! Vali Karadeniz, YİKOB çalışmalarını inceledi

Son dakika güncel haberi: Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında (YİKOB) incelemelerde bulundu.

Son dakika haberleri! Vali Karadeniz, YİKOB çalışmalarını inceledi
01.07.2020 21:52 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:52
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında (YİKOB) incelemelerde bulundu.

Vali Karadeniz ilk olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait mevcut hizmet binalarında ve yeni hizmet binası yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu. İncelemelerde Vali Karadeniz'e Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Ünal Çakıcı ve ilgili kurum personeli eşlik etti.

İncelemelerin ardından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı personeli tarafından kurum çalışmaları, mevcut yatırımlar ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Vali Yaşar Karadeniz'e brifing verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karadeniz, Manisa, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri! Vali Karadeniz, YİKOB çalışmalarını inceledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:19: Son dakika haberi! Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haber 15:19: Kütahya'da arkadaşlarıyla ava giden kişi silahla vurularak öldü - Haber 15:17: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber 15:17: Son dakika haber: Bakan Selçuk, "Patlamada yaralanan iki meslektaşıma acil şifalar diliyorum" - Haber 15:17: Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir... - Haber 15:11: Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı - Haber 14:38: Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil - Haber 13:53: Türkiye, Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktı - Ekonomi 13:28: Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu - Ekonomi