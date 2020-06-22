Son dakika haberleri: Valilik binasında intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi

Son dakika güncel haberi: Valilik binasında intihara kalkıştı, polis vazgeçirdiZONGULDAK Valiliği binası çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulunan Sezai A. (30), polis tarafından ikna edilerek, indirildi.

22.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:42
Valilik binasında intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi
ZONGULDAK Valiliği binası çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulunan Sezai A. (30), polis tarafından ikna edilerek, indirildi.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Zonguldak Valiliği binasında meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen Sezai A., binanın çatısına çıkarak, atlayacağını söyledi. İhbar üzerine valilik binası önüne polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye görevlileri, Sezai A.'nın atlama ihtimaline karşı bina önüne branda açtı. Polis ekipleri de Sezai A.'nın yanına giderek, görüştü. Sezai A., Vali Mustafa Tutulmaz ile görüştürüleceğinin söylenmesi üzerine yarım saat içinde çatıdan indirildi. Sezai A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Son dakika haberleri: Valilik binasında intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak Valiliği, Güncel, Haber

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