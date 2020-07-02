Son dakika haberleri: Van Gölü'nde kaybolduğu ihbar edilen teknenin aranmasına devam ediliyor (2)

Gelen son dakika haberine göre Van'da, 5 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

02.07.2020 16:48 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:13
Van'da, 5 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları yeniden başlatıldı.
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yapılan ihbar sonrası Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, JAK timleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, havadan ve gölden çalışma yürütüyor.
Çarpanak Yarımadası'ndaki bölgede yapılan arama çalışmalarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Komutanlığı ekipleri, sonar ve ROW cihazlarıyla su altını tarıyor.
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Son dakika haberleri: Van Gölü’nde kaybolduğu ihbar edilen teknenin aranmasına devam ediliyor (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Van Gölü, Gevaş, Van, Güncel, Haber
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