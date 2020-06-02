Son dakika haberleri! VAN Minibüste 55 kilo Afyon sakızı ele geçirildi

Son dakika habere göre Minibüste 55 kilo Afyon sakızı ele geçirildiVAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelendiği minibüsü durdururak arama yaptı.

02.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:42
Minibüste 55 kilo Afyon sakızı ele geçirildi
VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelendiği minibüsü durdururak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Kara' ile yapılan aramalarda minibüsün kaportası ile yan döşemeleri arasına gizlenmiş vaziyette 55 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken sorgusunun devam ettiği belirtildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van - Ağrı Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Kara' ile yapılan detaylı aramalarda minibüsün kaportası ile yan döşemelerinin arasına gizlenmiş 55 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, sorgusunun devam ettiği belirtildi. Son dakika haberleri! VAN Minibüste 55 kilo Afyon sakızı ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Van Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Afyon, Van, Güncel, Haber

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