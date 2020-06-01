Son dakika haberleri: Yavru karacalar koruma altına alındı - ORDU

Son dakika habere göre Ordu'nun Ünye ilçesinde, köpeklerin saldırısından kurtarılan iki yavru karaca koruma altına alındı.

01.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:45
Ordu'nun Ünye ilçesinde, köpeklerin saldırısından kurtarılan iki yavru karaca koruma altına alındı.
İlçenin Saraycık Mahallesi'nde bahçede çalışan Musa Ocak, köpeklerin iki karaca yavrusuna zarar verdiğini fark etti.
Karacaları köpeklerden kurtaran Ocak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, teslim aldıkları yavru karacaları ilçedeki özel bir veteriner kliniğine getirdi.
Veteriner Hekim Ali Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavru karacalardan birinin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sağlıklı olduğu için onu doğal ortamına bıraktık. Annesi tekrar gelerek onu alabiliyor. Yerinde kalmasında fayda var." dedi.
Diğer yavrunun arka ayağının kırık olduğunu ifade eden Güngör, yaralı hayvanın ilk müdahalenin ardından kırık tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne gönderileceğini söyledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım, son yıllarda yürütülen çalışmalarla il genelinde karaca popülasyonunun arttığını söyledi.
Vatandaşlara, karaca bulduklarında bir tehdit unsuru yoksa olduğu yerde bırakmalarını öğütleyen Yıldırım, bu dönem karacaların yavrulama dönemi olduğu için sahipli köpeklerin kontrol altında tutulması gerektiğini kaydetti. Son dakika haberleri: Yavru karacalar koruma altına alındı - ORDU

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Saraycık, Ünye, Ordu, Güncel, Haber

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