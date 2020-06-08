Son dakika haberleri... Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak - SAO

Son dakika haberlerine göre Türkiye'de üretilip Brezilya'ya ihraç edilen 650 yerli solunum cihazı, ülkenin Sao Paulo eyaletine ulaştı.

08.06.2020 00:02 | Son Güncelleme: 08.06.2020 00:07
Türkiye'de üretilip Brezilya'ya ihraç edilen 650 yerli solunum cihazı, ülkenin Sao Paulo eyaletine ulaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine satılan solunum cihazlarının teslim alınmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakan Varank, paylaşımında "Videodaki tırlarda milli teknoloji hamlesi var. Dünyaya nefes olan yerli yoğun bakım solunum cihazlarımız var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahip çıktığımız insanlık değerleri var." ifadelerine yer verdi.
Brezilya basınında çıkan haberlerde, Türkiye'den alınan 1500 solunum cihazından 650'sinin teslim edildiği ve pazar günü itibarıyla bölgedeki hastanelere dağıtımının yapılacağı belirtildi.
Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, dünyada ABD'nin ardından en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.
Latin Amerika bölgesinde salgının merkez üssü haline gelen ülkede bugüne kadar, 35 bin 930 kişinin hayatına mal olan virüs 672 bin 846 kişide görüldü. Son dakika haberleri... Yerli üretim solunum cihazları Brezilya’ya nefes olacak - SAO

Kaynak: AA

Etiketler: Sao Paulo, Brezilya, Türkiye, Güncel, Haber

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