Son dakika haberleri: YKS stresinden kurtulmak isteyen öğrenciler ve aileleri Gölcük'e akın etti

Son dakika güncel haberine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) sonra sınav stresini atmak isteyen öğrenciler ve aileleri, Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

27.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:06
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) sonra sınav stresini atmak isteyen öğrenciler ve aileleri, Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.
Öğrenciler ve aileleri, sınav sonrasında saat 15.00'te sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezlerinden biri olan Gölcük'e gitmeyi tercih etti.
Hem sınava giren öğrenciler hem de aileleri, tabiat parkında göl çevresinde yürüyüş yaparak hem doğanın keyfini çıkardı hem de sınav stresini atmaya çalıştı.
Bazı vatandaşlar, izin verilen alanlarda mangal yakarak piknik yaparken, bazıları ise bisiklet ve golf arabalarıyla göl çevresinde gezdi.
Havanın da güzel olduğu tabiat parkında çok sayıda vatandaş, göl çevresinde bulunan yeşil alanlarda kurdukları kamp sandalyelerinde oturarak manzaranın tadını çıkardı. Son dakika haberleri: YKS stresinden kurtulmak isteyen öğrenciler ve aileleri Gölcük’e akın etti

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Gölcük, Güncel, Haber

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