Son dakika haberleri: Yüksekova’da 1 köy karantinaya alındı

Yüksekova'da 1 köy karantinaya alındı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı bir köy, 5 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Karantina uygulanan köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyünde 5 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince köyün giriş ve çıkışlara kapatıldı. Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığı belirtilerek, "İlçemize bağlı Yürekli Köyü'nde, bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köydeki vatandaşların salgından korunması amacıyla Yürekli köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.