Son dakika haberleri... ZONGULDAK Maden ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Maden ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandıZONGULDAK'ta, özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

12.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:03
Maden ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
ZONGULDAK'ta, özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köroğlu köyünde bulunan özel maden ocağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede yapılan aramada; ormanlık alanda ocak havalandırma motoru, maden vinci ve vagonu, kesim motorları ile çeşitli maden araçları bulundu. Yaklaşık 50 bin lira değerindeki malzemeleri kendilerine ait kamyonetle çaldıkları iddia edilen B.D. (29), S.K. (41) ve C.K.(19) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, 'hırsızlık' suçunan tutuklandı. Son dakika haberleri... ZONGULDAK Maden ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Maden, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah’ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe’yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri... ZONGULDAK Maden ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:01: Kızıl taçlı ağaçkakan oltaya takıldı, gençler kurtardı - Haber 20:00: Suriyeli terörist, Jandarma ve MİT'in ortaklaşa operasyonuyla yakalandı - Haber 19:59: Son dakika haberleri... ZONGULDAK Maden ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Haber 19:59: Muğla'da yaralı baykuş yavrusu bulundu - Haber 19:54: Eczanelerden kırmızı reçeteli ilaç çalan 9 kişi tutuklandı - Haber 19:44: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu - Haber 19:22: Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek - Haber 19:18: Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı - Magazin 15:18: Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı - Magazin 14:03: İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak - Ekonomi