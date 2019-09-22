MSB duyurdu: Haftanin'de 7, Siirt'te 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

BAKANLIK TWITTER'DAN DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı harekatın haberini twitter'dan duyurdu. Bakanlık, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

SİİRT'TE 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda da 5 terörist etkisiz hale getirildi.