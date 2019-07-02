02.07.2019 10:43
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Son Dakika! Hak-İş'ten açlık grevi açıklaması

Son dakika! Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan , belediyelerdeki işe iadeler konusunda açıklama yaptı. Arslan, taleplerin karşılanmaması durumunda Kurban Bayramı 'ndan sonra açlık grevine başlayacaklarını söyledi.

Arslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız."

YÜRÜYÜŞ BAŞLATMIŞLARDI

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla geçen haftalarda 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' başlatmıştı.

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Son Dakika! Hak-İş'ten açlık grevi açıklaması
Ekonomi , Güncel

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