Hakkari'deki Mühimmat Patlamasında 25 Askerimiz Yaralandı, 7 Askerimiz Aranıyor

Milli Savunma Bakanlığınca Hakkari'de bir üs bölgesinde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana geldiği ve kaza sonucunda 25 askerin yaralandığı, 7 askere ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"YEDİ KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZA ULAŞMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

Hakkari'de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Kaza sonrası Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada "09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde mühimmat deposundameydana gelen patlama sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır." denilmişti. İkinci açıklamada da Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın yaralanan askerleri Yüksekova ve Hakkari Devlet Hastanelerinde ziyaret ettiği belirtildi.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Hakkari'nin Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği, Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki olaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.