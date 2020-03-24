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Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği

Son dakika: Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verecek.

24.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:16

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında reel ekonomiye desteğini sürdüren Halkbank, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik Esnaf Destek Paketi'ni açıkladı. Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eş güdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulama devam etmektedir. Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecektir.

KİMLER YARARLANACAK?

İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkarların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL'ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecektir. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa özel iki yeni ürün Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecektir.

YÜZDE 4,5 FAİZ ORANI İLE KREDİ KULLANDIRILACAK

Esnaf ve sanatkarların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek-konaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkarlara yüzde 4,5 faiz oranı ile 25 bin TL limitli İşletme kredisi kullandırılması amaçlanmaktadır.

İşletme kredisi yanında 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli, 25 bin TL'ye kadar limitli Paraf Esnaf Kart ile esnaf ve sanatkarlar mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek, çalıştıkları tedarikçilerden de avantajlar sağlayabilecektir.

Son Dakika: Halkbank’tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği

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Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Etiketler : Ekonomi

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