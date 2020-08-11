Hasta yakınlarının sağlık ve güvenlik personellerini darp ettiği anlar kamerada

Hastaneyi savaş alanına çeviren 5 kişiden 2'si tutuklandı

ŞANLIURFA - Siverek Devlet Hastanesine trafik kazası sonucu gelen yaralıların yakınları hastaneyi savaş alanına çevirerek güvenlik görevlilerini darp etti. Darp anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek Devlet Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre, güvenlik görevlileri pandemi nedeniyle acil servisin dışına çıkmaları konusunda hasta yakınlarını uyarıldı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Hasta yakınları tarafından darp edilen 5 güvenlik görevlisi, savcılığa suç duyurusunda bulunarak darp raporu aldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Mahmut B. ile kardeşi Mehmet B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece kavgaya karışan iki kardeş 'basit yaralama ve görevi yaptırmama' suçlamasıyla tutuklandı. Hastanede yaşanan arbede anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay

7 Ağustos günü Karakeçi Mahallesinde otomobilin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yaralı yakınlarını görmeye gelen şahıslar arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 5 güvenlik görevlisi darp edilmişti.