Son Dakika: Hatay'da 39 bin kök kenevir ele geçirildi

Hatay'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 39 bin 638 kök kenevir ele geçirildi.

Hatay Valiliğinden alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Antakya, Dörtyol ve Samandağ ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Belirlenen 12 farklı ormanlık alanda gerçekleşen operasyonlarda toplamda 39 bin 638 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen kök kenevirleri imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatılarak, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - HATAY