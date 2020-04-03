Son Dakika: Hatay’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz 'de Hatay 'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.15'te Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 19,77 kilometre derinliğinde meydana geldi.

VAN'DA DA DEPREM OLMUŞTU



Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tuşba ilçesinde saat 08.44'te 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.Kısa süreli paniğe neden olan depremde can kaybı yaşanmazken, bazı evlerde ise çatlaklar oluştu.