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Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 19,77 km derinliğinde meydana geldi. Gün içinde Van'ın Tuşba ilçesinde de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

03.04.2020 21:27 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:41

Akdeniz 'de Hatay 'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.15'te Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 19,77 kilometre derinliğinde meydana geldi.

VAN'DA DA DEPREM OLMUŞTU

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tuşba ilçesinde saat 08.44'te 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.Kısa süreli paniğe neden olan depremde can kaybı yaşanmazken, bazı evlerde ise çatlaklar oluştu.

Son Dakika: Hatay’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Etiketler: Yayladağı, Akdeniz, Deprem, Hatay, Güncel

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Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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