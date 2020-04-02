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Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı

Son dakika: Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

02.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:18

Hatay 'da Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı. Tır, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.

5 ÖLÜ 15 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar:

Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: Feci kazada yaralılar var
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: Feci kazada yaralılar var
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: Feci kazada yaralılar var
Son dakika: Hatay’da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Güncel

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Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: Feci kazada yaralılar var
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Haberler ›› 3. Sayfa ››Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı - Haberler
Yorumlar (14)
YILMAZ:Kaza gözlerimin önünde oldu. Psikolojim alt üst oldu inanılmaz kötü öldüler :((
Cevap Yaz 0 0
KARDELEN:YAZIK OLMUŞ ŞU GUNDE OLMASA İYİYDİ . . ÇOK YAZIK ALLAH YARDIM ETSİN
Cevap Yaz 0 1
YİĞİT:çok acı :(
Cevap Yaz 0 1
ZIRT:Bunlarda el freni yedek fren gibi bir ihtiyaç var. Hatta zorunlu olmalı. Çok sık olan bir arıza.
Cevap Yaz 1 2
FİLİNTA:Güvenlik güçleri denetimde yetersiz kalıyor Aşırı sürat yapıyor tırlar!
Cevap Yaz 3 7
HAKAN:Allah görünmez kazalardan muhammet ümmetini korusun insallah
Cevap Yaz 5 24
ASDER:geçmiş olsun resmen felaket :(
Cevap Yaz 0 22
FEVZİ:fren boşalmaz. tamamen sürücü hatası. bildiğin suç.
Cevap Yaz 7 10
KAMİL:BİR KAMYONUN FREN SİSTEMİNİ GÖRSEN ALLAHA EMANET YOLCULUK EDİLDİĞİNİ ANLARDIN
1 9
HAKAN:Burada freni boşalıp kazaya neden olan ne ilk tır ne de son tır olacak acil çözüm bekleniliyor.
Cevap Yaz 1 12
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