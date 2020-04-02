Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
02.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:18
Hatay 'da Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı. Tır, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.
5 ÖLÜ 15 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.
İşte olay yerinden ilk fotoğraflar:
Kaynak: AA
Etiketler: İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Güncel
Haberin Videosu :Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: Feci kazada yaralılar var
Yorumlar (14)
YILMAZ:Kaza gözlerimin önünde oldu. Psikolojim alt üst oldu inanılmaz kötü öldüler :((
ZIRT:Bunlarda el freni yedek fren gibi bir ihtiyaç var. Hatta zorunlu olmalı. Çok sık olan bir arıza.
FEVZİ:fren boşalmaz. tamamen sürücü hatası. bildiğin suç.
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
HAKAN:Burada freni boşalıp kazaya neden olan ne ilk tır ne de son tır olacak acil çözüm bekleniliyor.