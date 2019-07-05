Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 3 ölü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bildirildi.

Bugün saat 13.00 sıralarında, Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan bomba yüklü otomobilde patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan 3 kişinin yanarak can verdiği saptandı.

OTOMOBİLİN MOTORU 60 METRE UZAKLIĞA FIRLADI

Hatay Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları, olay yerindeki incelemesini sürdürüyor. Patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Ayrıca patlama sırasında otomobilin motorunun ise 60 metre uzaklığa fırladığı görüldü. Yapılan kimlik saptaması sonucu ölenlerin Suriyeli olduğu belirlendi.

'BOMBALI ARAÇ' İHBARI

Patlayan otomobille bağlantılı olduğu ileri sürülen bir başka bombalı otomobil olduğu ihbarı üzerine polis ilçede geniş güvenlik önlemi aldı. İlçenin giriş ve çıkışları ile ana caddelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırılarak sürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARAÇTA BOMBA OLDUĞU BELLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı'daki patlamayla ilgili olarak "Suriyeli 3 kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre üçü de ölmüş. İncelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış, bunun arkasında ne var ne yok arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde" ifadelerini kullandı.

HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması öncesinde verdiği bilgide, araçtaki patlamanın neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ifade ederek, ilk tespitlere göre araçtaki iki kişinin öldüğünü söylemişti.