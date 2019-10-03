Haberler » Güncel » Haber

Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu

Hatay Valiliği, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

03.10.2019 15:10

Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu iki uzman çavuş şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç Belen ilçesi Derekuyu köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı. Operasyona giden askerleri taşıyan kirpi tipi askeri aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 asker şehit oldu. 5 asker yaralandı.

Kazada yaralanan 7 asker, helikopterle İskenderun ilçesine getirilerek buradan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan iki uzman çavuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OPERASYONA GİDİYORLARDI

Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu

Belen, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
18:35 Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi
18:35 'Öğretmenim' diyerek kasabı dolandıran kadın kamerada
18:35 İzmir'de 410 çocuk koruyucu ailenin yanında
18:35 Çocuklar için farkındalık projesi
18:34 Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
18:34 Cumhurbaşkanı erdoğan'dan, atilla kıyat'a suç duyurusu
18:33 Beyoğlu'nda binanın çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor