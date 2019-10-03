Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu

Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu iki uzman çavuş şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç Belen ilçesi Derekuyu köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı. Operasyona giden askerleri taşıyan kirpi tipi askeri aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 asker şehit oldu. 5 asker yaralandı.

Kazada yaralanan 7 asker, helikopterle İskenderun ilçesine getirilerek buradan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan iki uzman çavuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OPERASYONA GİDİYORLARDI

Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.